Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha convocato l’ambasciatore turco in Israele per esprimere un richiamo formale rispetto alle parole del presidente Recep Tayyip Erdogan nei confronti del premier Benjamin Netanyahu. Ieri, durante un comizio elettorale, Erdogan ha tuonato contro Netanyahu, dicendo di volerlo «mandare da Allah, in modo che si prenda cura di lui, lo renda infelice e lo maledica».