Giorgia Meloni non fa sconti e, durante il suo intervento in Aula alla Camera in vista del Consiglio europeo, mette in evidenza tutte le contraddizioni di una sinistra che pretende di «fare la lezione al governo sull’Ucraina» e poi si astiene sul voto per inviare le armi a Kiev (come ha fatto in passato il Partito democratico) o addirittura vota contro (come hanno fatto i 5 Stelle). Di fronte a queste affermazioni, le opposizioni insorgono.