19 novembre 2023 a

a

a

La navicella Starship, la più potente mai costruita, ha subito “un rapido smontaggio non pianificato”. Secondo quanto annunciato dalla società di Elon Musk in una diretta streaming, entrambi gli stadi dell’enorme razzo di SpaceX sono esplosi ieri poco dopo la riuscita fase di separazione. Un altro flop per il miliardario