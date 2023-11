15 novembre 2023 a

a

a

«Mentre la guerra della Russia contro l’Ucraina continua, la situazione umanitaria nel Paese rimane disastrosa. L’arrivo dell’inverno pone ulteriori sfide alle comunità già vulnerabili colpite dalla guerra». È la premessa con la quale la Commissione Ue annuncia un nuovo stanziamento da 110 milioni di euro in aiuti umanitari, di cui 100 milioni di euro andranno alle operazioni in Ucraina e 10 milioni di euro al sostegno dei rifugiati ucraini e delle comunità ospitanti in Moldavia.