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Mondiali, alla Francia basta un rigore di Mbappé: verso un quarto infuocato con il Marocco

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Foto: Ansa
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Paolo Dani
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La Francia raggiunge i quarti di finale dei Mondiali 2026. La Nazionale transalpina ha battuto il Paraguay per 1-0 negli ottavi della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Canada e Messico. A decidere la partita il calcio di rigore trasformato da Kylian Mbappé al 70'. I transalpini hanno avuto il pallino del gioco per la maggior parte della gara, ma la manovra è apparsa lenta e prevedibile. Poi il rigore assegnato, dopo un controllo del Var, che sblocca il risultato.

 

Ora ai quarti la squadra di Deschamps affronterà il Marocco, vincente contro il Canada per 3-0. Una sfida ricca di suggestioni e che probabilmente  infiammerà gli animi dall'altra parte dell'Oceano, con le banlieue parigine osservate speciali. 

 

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