Wimbledon, che rimonta! Cobolli batte Khachanov e balla verso agli ottavi

Foto: Ansa

04 luglio 2026 a

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Flavio Cobolli vola agli ottavi di finale a Wimbledon 2026. Il tennista romano, testa di serie numero 9 del Major britannico, rimonta e batte in cinque set il russo Karen Khachanov e si guadagna un posto nella seconda settimana degli Championships. 0-6 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 6-2, in quattro ore di gioco, il punteggio in favore di Cobolli, che affronterà agli ottavi Alex de Minaur. L'australiano, testa di serie numero 5 del tabellone londinese, ha sconfitto oggi in tre set lo statunitense Zachary Svajda, con lo score di 6-2 5-7 6-2 6-4.

"Oggi ho dato davvero tutto in campo. Ora mi servirà del tempo per recuperare e poi potrò celebrare questa fantastica vittoria. A fine primo set ho chiesto il medical timeout per un problema allo stomaco; poi mi sono sentito meglio", commenta Cobolli nell'intervista in campo, dopo il successo su Khachanov. "L'esultanza? Era una scommessa con il mio team. È come quella che fanno i giocatori del Brasile quando segnano durante i Mondiali di calcio", ha aggiunto il tennista romano che dopo l'ultimo colpo si è prodotto in un curioso balletto.