Roma, riecco Koné. Attesa per gli esami di Wesley

Ancora uno stop per infortunio per Gasperini. Un problema alla caviglia sinistra ha impedito a Wesley di proseguire la propria partita, proprio nel momento in cui il laterale brasiliano si era reso protagonista di un grande cavalcata premiata dal calcio di rigore. L'intervento scomposto di Rrahmani ha messo fuori dai giochi l'ex Flamengo, uscito dal campo zoppicante. Lo staff medico giallorosso ha applicato subito la borsa del ghiaccio nella zona colpita. Nei prossimi giorni, il numero quarantatré si sottoporrà agli esami per capire l'entità dell'infortunio. Sarebbe l'ennesima perdita importante per la Roma, a due settimane dalla gara con la Juventus fondamentale per l'obiettivo Champions League. Solo quarantacinque minuti per Soulé, che non era al massimo della condizione per via della pubalgia. Il talento argentino ha stretto i denti per non mancare un appuntamento così importante, a cui la Roma si presentava con qualche defezione.

Prima, però, la squadra giallorosso sarà protagonista domenica all'Olimpico contro la Cremonese. Una partita in cui il tecnico giallorosso potrà fare contare sul recupero di due elementi di vitale importanza come Hermoso e Koné. Il difensore spagnolo era assente al Maradona perché avvertiva ancora dolore al piede. Il centrocampista

francese si è fermato con il Milan, gara in cui aveva rimediato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della gamba destra. Koné aveva provato anche ad accorciare i tempi per rendersi disponibile già ieri sera.

Da valutare, invece, le condizioni di Dybala. Il numero ventuno giallorosso aveva ripreso ad allenarsi in gruppo mercoledì scorso e aveva lavorato con i compagni per tutta la settimana, ma è stato costretto ad alzare bandiera bianca alla vigilia della gara con il Napoli per la riacutizzazione del dolore al ginocchio. L'obiettivo è ritrovare qualche minuto già contro la Cremonese e farsi trovare pronto per il big match contro la Juventus. Gasperini spera di ritrovare in gruppo anche Ferguson, che nelle ultime settimane ha dovuto fare i conti con l'ennesimo problema alla caviglia della sua stagione. Il tecnico giallorosso attende anche El Shaarawy, fermato da un'infiammazione al tendine d'Achille. Nella sfida di ieri sera Mancini ha rimediato il nono cartellino giallo in campionato. Un'ammonizione che fa tornare il difensore giallorosso nella lista dei diffidati, che comprende anche Wesley e Ndicka.