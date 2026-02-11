Milano-Cortina, oro azzurro nello slittino femminile. Trionfo di Voetter e Oberhofer

11 febbraio 2026 a

Ancora l'Italia in vetta. Le azzurre Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno conquistato la medaglia d'oro nella prova di slittino femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le due azzurre sono balzate in testa dopo la prima manche e si sono confermate nella seconda prova con un tempo toale di 1'46"284. Argento alle tedesche Dajana Eitberger-Magdalena Matschina (1'46"404) e bronzo alle austriache Selina Egle-Lara Michaela Kipp (1'46"543).

"L'oro nello slittino? Questo risultato dà valore alla nuova pista e fa sì che non dovremo andare all'estero per allenarci e potremo stare a casa nostra. Dobbiamo fare in modo che questa pista funzioni tutti i giorni e che la sua gestione produca un ritorno di investimento con l'obiettivo di far avvicinare tutti allo sport" - ha commentato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio - Stiamo cercando di essere vicini a tutte le atlete e di supportare tutte le discipline. La preparazione olimpica è il frutto di un grande lavoro di squadra e si vede dal fatto che stiamo vincendo tante medaglie in discipline diverse", aggiunge Buonfiglio, che guarda al futuro: "Ci candideremo per i Mondiali e gli Europei per portare turismo ed economia a un altro livello".