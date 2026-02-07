Daniel Maldini: Sarri mi vede centravanti

Daniele Rocca 07 febbraio 2026 a

a

a

Il pupillo, il giovane favoloso e il portiere da «concorrenza spietata». Giornata di presentazioni a Formello. Dopo Taylor e Ratkov a metà gennaio, ieri è stata la volta degli altri tre acquisti della sessione invernale, l'unica di questa stagione, sempre meglio ricordarlo. Tutti gli occhi ovviamente puntati sul figlio d'arte, anche se in ordine di tempo Daniel Maldini è stato l'ultimo a comparire nello studio televisivo di Formello. La curiosità maggiore riguarda il ruolo e l'idea di Sarri: «Ho parlato subito con lui, mi ha espresso le sue idee. Il centravanti sarà il mio ruolo, è una cosa nuova per me. Ma sono contento di poterlo fare e di aiutare la squadra». E poi ha aggiunto: «Spero di riuscire a far vedere quello che so fare. Ho bisogno di persone che credano nelle mie capacità».

Lo spirito però è quello giusto: «Penso che sia il momento giusto, il posto giusto, tutto giusto. Mi sono trovato subito bene, non vedo l’ora di giocare ancora e di aiutare la squadra». Nonostante l'età, impressiona per maturità Adrian Przyborek: «Sento di essere più grande rispetto alla mia età, molti mi dicono che sembra che io abbia 25 anni, ma devo crescere ancora tanto e migliorare». Sulla posizione in campo non si fa problemi: «Sono un calciatore duttile, posso giocare sia sull'esterno che da mezzala, l'importante è essere qui e poter giocare». La Serie A è un punto d'arrivo: «La vedevo sempre in tv da piccolo, mi ricordo le partite di Juve e Inter». Testa sulle spalle e gran carattere, anche Edoardo Motta ha fatto una bella impressione: «Non è facile analizzare sé stessi, non vorrei passare come una persona spavalda o poco sicura di sé. Devo migliorare sotto tanti punti di vista, in base alle richieste dell’allenatore. Se vogliamo trovare un punto di forza direi la posizione in porta, mi reputo molto affidabile». Crescere alle spalle di Provedel è un privilegio, aspettando il momento dell'esordio: «Mi farò trovare pronto».