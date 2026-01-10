Fioretto: Bianchi e Lombardi di bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di Parigi

Redazione 10 gennaio 2026 a

È tutto azzurro il terzo gradino del podio di Parigi, dove oggi è andata in scena la gara individuale di una classicissima della Coppa del Mondo di fioretto maschile: splendono di bronzo Guillaume Bianchi e Giulio Lombardi, protagonisti di un sabato entusiasmante nella suggestiva cornice dello Stade Pierre de Coubertin. Due medaglie di grande valore: l'ottava in carriera per Bianchi, ma anche la prima da papà con una dedica speciale al piccolo Enea nato appena 40 giorni fa; quarto podio nel circuito iridato invece per Lombardi, il secondo consecutivo dopo il terzo posto dello scorso dicembre a Fukuoka. Ma non finiscono qui le note positive per l'Italia del CT Simone Vanni, perché tra i "top 8" c'erano ben quattro azzurri, e lì, nel gotha parigino, spiccano anche il 5° posto di Tommaso Marini e il 7° di Filippo Macchi. Straordinario ritorno in gara per Guillaume Bianchi, dopo il "giustificato" e doveroso forfait in Giappone per la nascita di suo figlio: il 28enne romano delle Fiamme Gialle ha superato d'autorità - uno dopo l'altro - l'ungherese Balint (15-7), il giapponese Saito (15-4) e il russo Barannikov (15-9), conquistando poi la certezza della medaglia grazie al successo all'ultima stoccata su un altro atleta AIN, Pavel Puzankov, sconfitto 15-14.