Roma-Midtjylland: le parole di Gasperini alla vigilia della partita

Domani alle 18:45 la Roma sarà impegnata contro il Midtjylland allo Stadio Olimpico per il quinto turno della fase a gironi di Europa League. I giallorossi, reduci da un periodo estremamente positivo e primi in campionato, vogliono estendere il proprio momento d’oro anche in campo europeo, dove finora il percorso è stato meno lineare. Il Midtjylland, sorprendente leader del girone con quattro vittorie su quattro, rappresenta una delle insidie più difficili di questa fase. Una vittoria sarebbe fondamentale per la Roma per consolidare la posizione nel girone e affrontare con maggiore serenità il finale della competizione.

Dalla sala stampa del “Fulvio Bernardini”, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha presentato la gara, soffermandosi sui temi tecnici, sul momento della squadra e sulle prospettive future.

L’allenatore giallorosso ha subito messo in chiaro la qualità dell’avversario: “Il Midtjylland è una buona squadra, ha qualità davanti e tanti giovani interessanti. Sarà una partita aperta, entrambe le squadre cercheranno il gol.” Gasperini ha poi allargato il discorso alla crescita generale delle squadre del Nord Europa, un trend ormai evidente nel calcio continentale: “Le squadre scandinave lavorano bene: hanno sempre avuto fisicità, ora hanno anche tecnica. Si sono evolute e lo dimostrano i risultati, sia nei club che nelle nazionali. Non c’è differenza tecnica tra noi e loro.”

Sul momento dei suoi, Gasperini ha sottolineato come la solidità attuale sia frutto di un equilibrio complessivo tra fisico, tattica e mentalità: “Ridurre tutto al lavoro atletico o mentale sarebbe sbagliato: nel calcio conta tutto. La squadra gioca con personalità, anche in trasferta, e le tante partite ci hanno fatto crescere.”

Buone notizie arrivano da Dybala e Bailey. Secondo quanto ha detto Gasperini saranno convocati, hanno recuperato dagli infortuni e sono già al secondo giorno di allenamento con il gruppo.

Sul mercato l’allenatore ha le idee chiare: “Non inseriamo tanto per inserire. Ogni mese le valutazioni possono cambiare. A gennaio si ragiona sul mercato, non prima. Ora vedo grande fiducia da parte di tutti, anche di chi gioca meno.”

La partita di domani ha un peso enorme nella corsa alla qualificazione: “Dobbiamo prenderla con le molle. Vincere ci permetterebbe di non pensare troppo al Napoli e di indirizzare il girone.” La Roma arriva al match contro il Midtjylland in uno dei momenti migliori della stagione, consapevole delle difficoltà dell’avversario ma anche della forza di un gruppo che sta trovando continuità e maturità. L’Olimpico, ancora una volta, sarà chiamato a spingere una squadra che sogna di confermarsi protagonista anche in Europa.