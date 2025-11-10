Roma-Udinese, la moviola di Calvarese: Collu si perde il rigore, il Var lo salva

Foto: Lapresse

Torna in campo Giuseppe Collu, l'arbitro più impiegato da Rocchi in questo inizio di stagione, alla pari con Luca Zufferli, con ben sette partite arbitrate. Il classe '90 ritrova la Roma per la seconda volta in campionato, dopo aver arbitrato la squadra di Gian Piero Gasperini già alla seconda giornata, nella vittoria in trasferta contro il Pisa all'Arena grazie al gol di Soulé. Qualche imprecisione per Collu dal punto di vista tecnico, che avrebbe dovuto fischiare già in campo il rigore per il fallo di mano di Kamara, davvero netto. Unica attenuante il possibile tocco con il ginocchio dell'esterno prima di quello con la mano, ma dal replay si capisce come non ci sia.

Per Collu si tratta della quarta On Field Review stagionale per concedere un calcio di rigore, sempre per falli di mano. Il braccio dell'ex Watford è infatti molto largo e altissimo, e dunque punibile. L'arbitro della Sezione di Cagliari non gestisce al meglio la tensione dovuta al ritorno di Nicolò Zaniolo all'Olimpico: sbagliato non richiamare il grande ex della partita in occasione del parapiglia con Manu Koné nel primo tempo. Giusto il cartellino giallo per Bryan Cristante nel primo tempo: Karlstrom anticipa nettamente il classe '95, che finisce per calpestare nettamente il piede dello svedese. La soglia disciplinare, invece, è bassa per Lorenzo Pellegrini e Karlstrom. Il capitano della Roma viene ammonito già fine primo tempo per una perdita di tempo, il centrocampista dell'Udinese per proteste dopo il gol di Celik. Si tratta di due situazioni che Collu avrebbe potuto gestire meglio con più esperienza. Lo svedese, in particolare, si lamenta per un possibile tocco di mano di Ndicka all'inizio dell'azione che porta al 2-0: dal replay non è chiaro se ci sia, ma in ogni caso non sarebbe punibile.