Napoli sbatte contro muro Eintracht, 0-0 al 'Maradona

Foto: La Presse

Simone Russo 04 novembre 2025 a

a

a

Primo in campionato, costretto a inseguire in coppa. Il Napoli manca la svolta in Champions League, pareggia al 'Maradona' contro un Eintracht Francoforte attento e ordinato, arrivato a Fuorigrotta con l'obiettivo di strappare un punto e riuscito nel suo intento. La squadra di Conte, reduce dalla figuraccia di Eindhoven, non va oltre lo 0-0 casalingo e si complica la vita in ottica qualificazione ai playoff, che resta comunque alla portata dei campioni d'Italia, che salgono a 4 punti proprio come i tedeschi. Ma adesso, nel prossimo match sempre al 'Maradona' contro Qarabag, per Di Lorenzo e compagni non saranno più ammessi passi falsi. I padroni di casa - che ritrovano Lobotka in cabina di regia - partono forte, soprattutto per merito di Elmas, il più ispirato in mezzo al campo. Il macedone prima calcia da fuori trovando l'involontaria deviazione di McTominay, poi costringe Zetterer a un intervento non semplice.

Se l'out mancino funziona a destra il Napoli fa fatica a spingere con Politano, alla lunga poi i campani abbassano il ritmo e l'Eintracht ne approfitta per rifiatare e prendere le misure in campo. Al Napoli sembra mancare fluidità e lucidità nell'ultimo passaggio, e nella ripresa la situazione non migliora, anzi i tedeschi prendono fiducia e alzano il baricentro dopo un primo tempo piuttosto guardingo. Milinkovic Savic salva sul neoentrato Knauff, che calcia forte ma centrale, dalla parte opposta difettano di precisione prima Anguissa poi McTominay, sempre insidiosi (e infatti esentati dai cambi) ma questa volta poco precisi. La contesa scorre senza grossi sussulti fino al 95', quando Hojlund in girata in mischia riesce solo a scalfire i guantoni di Zetterer. Troppo poco per buttar giù il solido muro dell'Eintracht e riscattare il brutto ko in Olanda.