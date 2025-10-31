Pisa-Lazio, la moviola di Calvarese: Massa c'è, su Dia giusto non dare rigore

Foto: Ansa

31 ottobre 2025 a

a

a

Davide Massa torna in campo poco più di una settimana dopo aver diretto Arsenal-Atletico Madrid. L'arbitro della sezione di Imperia ritrova il Pisa alla Cetilar Arena per la seconda volta, dopo la sfida contro l'Udinese di settembre, mentre l'ultimo incrocio con la Lazio risaliva a maggio in occasione del pareggio contro la Juventus. Il classe '81 conferma il buon trend della sua prima parte di campionato con una prestazione convincente all'undicesima partita stagionale, considerando anche gli impegni europei. Il ligure, anche grazie alla sua grande esperienza, porta a casa una partita corretta.

Segui Gianpaolo Calvarese sul sito calvar.it e sui suoi profili social

Massa rischia poco, mantenendo coerente la soglia tecnica. L'esperto arbitro, come da abitudine, fischia tanto: sono ben quindici i falli nel primo tempo, mentre il totale arriva a ventotto. Manca un'ammonizione per Tramoni verso la mezz'ora. Romagnoli anticipa il francese, che entra in modo duro e in ritardo sul difensore della Lazio. L'unico giallo del primo tempo arriva a pochi minuti dall'intervallo, quando Denoon atterra Zaccagni. Inevitabile l'ammonizione per il difensore, che in scivolata colpisce solo le gambe del capitano della Lazio, interrompendo una promettente azione biancoceleste. Giusto non concedere rigore per la Lazio nel finale del primo tempo, in occasione del contatto tra lo stesso difensore belga e Dia: troppo poco per arrivare al penalty. Nel secondo tempo corretto il giallo a Juan Cuadrado, con l'ex Juventus e Inter che, vistosi superato, interrompe un possibile contropiede di Lazzari con una trattenuta. Netta anche l'ammonizione per Guendouzi: il centrocampista francese entra duramente su Akinsanmiro, colpendo le gambe del centrocampista nerazzurro. Nel finale giallo anche per Pedro, che in scivolata da dietro colpisce in ritardo Aebischer.