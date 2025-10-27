Sassuolo-Roma, la moviola di Calvarese: Manganiello ok, Hermoso rischia

Foto: Lapresse

Gianluca Manganiello porta a casa Sassuolo-Roma, gara sempre in bilico fino all'ultimo ma senza grossi episodi nelle due aree di rigore. L'arbitro di Pinerolo era alla sua quarta direzione stagionale in Serie A, quinta totale contando anche Bari-Padova di B. Dal punto di vista tecnico, Manganiello fischia tanto: sono ben diciannove i falli nel primo tempo, mentre il totale arriva a trentaquattro, sopra la media della Serie A ma sempre meno dei quarantasette di una settimana fa in Roma-Inter.

Giusti i tre cartellini gialli estratti nel corso della prima frazione. Il primo è per Gianluca Mancini, che interrompe una possibile azione del Sassuolo con una sbracciata ai danni di Andrea Pinamonti. Giusta l'interpretazione del piemontese anche in occasione dell'ammonizione per Kristian Thorstvedt: il centrocampista norvegese, vistosi oramai superato da Cristante, ferma il capitano giallorosso con una trattenuta. Giusto il giallo per Josh Doig poco prima dell'intervallo: l'ex Verona stende Leon Bailey alle porte dell'area di rigore, colpendo solo il piede dell'ex Bayer Leverkusen, e rompendo anche lo scarpino del giamaicano.

Corretto il giallo a inizio secondo tempo per Mario Hermoso, nonostante le proteste dell'ex difensore dell'Atletico Madrid, entrato solo da pochi secondi: lo spagnolo atterra infatti Doig con una gomitata - senza violenza - atterrando lo scozzese alle porte dell'area di rigore giallorossa. Il classe '95 rischia di finire la propria partita in anticipo, con un fallo su Fadera a centrocampo, ma Manganiello decide soltanto di richiamarlo. Pochi minuti più tardi, Cristian Volpato stende Wesley all'ingresso dell'area di rigore del Sassuolo: inevitabile il cartellino giallo. Nel finale arriva anche un'ammonizione per Fabio Grosso, che dalla panchina eccede nelle proteste.