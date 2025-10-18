Tiro a volo: trap squadra mista, Italia vince medaglia d'oro

Foto: Coni

Simone Russo 18 ottobre 2025

Si sono chiusi con un trionfo i Campionati Mondiali di tiro a volo per la Nazionale italiana. Sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a una cinquantina di chilometri dalla capitale greca Atene, infatti, all'indomani dell'argento ottenuto da Silvana Stanco nel trap individuale e dall'altro secondo posto conquistato dal terzetto azzurro nella prova a squadre femminile, il neo-campione europeo Massimo Fabbrizi ed Alessia Iezzi hanno vinto la medaglia d'oro nel mixed team, specialità che nel luglio del 2028 a Los Angeles fara' il proprio ritorno nel programma dei Giochi Olimpici Estivi, dopo l'ormai consueto avvicendamento con la competizione mista dello skeet (con cui si alterna ogni quattro anni).

La coppia azzurra si e' esaltata gia' a partire dalle qualificazioni, concluse al comando in virtu' del punteggio di 145/150. Nel gold medal match, poi, si e' materializzata la sfida contro il San Marino di Gian Marco Berti ed Alessandra Perilli (144/150), che si e' assicurato il pass per l'ultimo atto al termine di un serrato shoot-off che ha coinvolto gli Stati Uniti di Eller Walton ed Ava-Elizabeth Downs (144/150 +7), l'Egitto di Ahmed Zaher e Maggy Ashmawy (144/150 +3) e la Slovacchia di Erik Varga e Zuzana Rehak Stefecekova (144/150 +1).

Fuori dalla contesa per le medaglie, invece, l'altro tandem tricolore, formato da Stanco e da Mauro De Filippis (noni con 142/150). In finale, poi, non c'e' stata storia, con Fabbrizi e Iezzi che hanno gestito nel migliore dei modi la tensione rispetto ai rivali sammarinesi (argento), mettendo la testa avanti sin dal primo dei cinque round e concludendo in proprio favore il match con il netto parziale di 45-40. Sul terzo e ultimo gradino del podio, infine, si sono andati a posizionare gli Stati Uniti che, nella finale per il bronzo, hanno regolato con lo score di 39-37 l'Egitto.