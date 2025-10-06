Fiorentina-Roma, la moviola di Calvarese: Colombo non delude al Franchi

06 ottobre 2025 a

Ancora una prestazione convincente per Andrea Colombo, autore di un ottimo inizio di stagione. L'arbitro della sezione di Como si conferma anche al Franchi, in una partita tesa e ricca di episodi. Secondo impegno settimanale per l'arbitro, dopo aver diretto Slovan Bratislava-Strasburgo, match valevole per la prima giornata della League Phase di Conference League.

Il classe '90 esce bene anche da Fiorentina-Roma, grazie alla sua grande forza di lettura delle diverse situazioni della partita e di adattare la soglia tecnica al momento della gara.

Giuste infatti le due ammonizioni nel primo tempo. La prima arriva dopo pochissimi minuti, a causa di un fallo di Cristante su Dodo all'ingresso dell'area di rigore.

Colombo estrae il secondo giallo poco prima dell'intervallo per un pestone di Gudmundsson ai danni di Celik, proprio davanti alla panchina di Pioli.

Corretta anche in questo caso la decisione del direttore di gara, nonostante la gamba dell'ex Genoa sia alta in partenza. Il contatto con il terzino turco arriva infatti a un'altezza bassa, scongiurando il rischio di un'espulsione. L'allenatore della Fiorentina protesta, Colombo prova a tollerarlo per quanto possibile. Le reiterate lamentele dell'ex Milan portano all'ammonizione. I viola reclamano anche per un fallo di mano di Tsimikas. Giusto non concedere il penalty, con il braccio attaccato al corpo. Nel secondo tempo, invece, Colombo gestisce bene la crescente intensità, complice il risultato in equilibrio di una partita importante per entrambe le squadre, ma nel complesso corretta. Arrivano tre ammonizioni nel giro di cinque minuti, prima per Tsimikas e Wesley, poi per Marì. Il greco atterra infatti Dodo, il brasiliano entra in modo duro su Gosens. L'ex Monza, invece, colpisce Dybala, che lo aveva anticipato di testa.