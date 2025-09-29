Roma-Verona, la moviola di Calvarese: Orban segna col braccio, giusto annullare

29 settembre 2025 a

Prima presenza stagionale in A per Ermanno Feliciani, che non arbitrava nel massimo campionato da inizio maggio (quest'anno aveva diretto una gara in Be una in Coppa Italia). In Roma-Verona all'inizio prova a tenere una soglia tecnica alta, ma alla fine i falli saranno tanti, trenta, di cui 19 commessi dagli ospiti. Sul gol del vantaggio, Dovbyk prende posizione usando le braccia in modo regolare nel contrasto con Nùñez. Giusto il giallo per Akpa Akpro che trattiene Koné in maniera prolungata. L'ex Monza rischia la seconda ammonizione poco dopo quando entra fallosamente su Pellegrini fermando una ripartenza. Dai replay si evince come l'intervento sia però meno grave di quanto sembrasse in diretta: non è coi tacchetti ma con il collo del piede, e l'impatto è frontale - sulla linea di corsa - e non laterale. A fine primo tempo, l'arbitro fa bene a sanzionare col giallo Nùñez che interviene a sua volta su Pellegrini.