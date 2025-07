Calcio a 8, Montemurro: "La Nations League è solo l'inizio, puntiamo ai Mondiali"

20 luglio 2025 a

“La vittoria della Nations League è solo un primo passo. Adesso puntiamo ai Mondiali”. Il presidente della Confederazione Calcistica Italia, Andrea Montemurro, non trattiene l’entusiasmo nell’analizzare il momento d’oro del Calcio a 7 e Calcio a 8. La Nazionale italiana e tutto il movimento della Lega Calcio a 8 che sta mettendo in ombra il più noto e diffuso Calcio a 5. Presidente Montemurro, la Confederazione Calcistica è nata solo qualche mese fa ma già si è imposta con decisione sia nel panorama sportivo italiano che in quello europeo.

Qual è il vostro segreto?

“Sicuramente la passione che abbiamo da sempre per lo sport ma anche la capacità di sapere aggregare e valorizzare i tantissimi atleti che danno vita a un movimento che può contare su oltre 60mila iscritti nella sua totalità. Si tratta di un movimento che, in alcune categorie, non ha eguali in Italia”.

Eventi e competizioni ma anche molte attività di carattere sociale…

“Tra le varie iniziative, quella che ci ha reso più orgogliosi è la Lega Unica. Si tratta del primo campionato dedicato ai diversamente abili. Le finali dello scorso maggio sono state un momento di grande gioia e intensità”.

A Giugno scorso, invece, è arrivato il primo successo. Un successo addirittura internazionale…

“La Nations League di Calcio a 8 ci ha visti trionfare contro altre nazionali fortissime come Spagna, Francia e Romania. In campo, oltre all’inossidabile Davide Moscardelli, è sceso anche il mito Totò Di Natale. Sono stati due giorni di puro spettacolo e divertimento. E alla fine la vittoria del trofeo dei ragazzi di mister Daniele D’Orto ci ha fatto capire che stiamo tracciando un percorso molto soddisfacente”.

Domenica 20 luglio la Nazionale di Calcio a 7 sarà in trasferta per una partita amichevole contro la Serbia.

“Si tratta di uno degli ultimi atti di preparazione in vista di un evento che potrebbe lanciarci nell’olimpo del calcio…”.

Quale?

“Dal 21 al 24 agosto agosto saremo impegnati a Curitiba in Brasile. In programma ci sono i campionati mondiali e quello sarà il palcoscenico giusto per far capire che le nostre Leghe e la Confederazione Calcistica Italiana fanno sul serio. In questa fase di difficoltà per il calcio italiano speriamo di dare soddisfazione ai tanti tifosi che sognano con noi un trionfo mondiale“.