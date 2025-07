Wyman show: doppietta Harley Davidson a Laguna Seca

18 luglio 2025 a

Kyle Wyman, pilota dell'Harley-Davidson (Dynojet Factory Race Team), ha proseguito il suo dominio del campionato Mission King of the Baggers 2025, stabilendo il nuovo record del tracciato in qualifica e conquistando la pole position, vincendo la Mission Challenge e trionfando in entrambe le gare del weekend presso il WeatherTech Raceway Laguna Seca a Salinas, in California. L'Harley-Davidson® Road Glide numero 33 preparata da gara ha portato Wyman a sei vittorie in otto gare stagionali della King of the Baggers, assicurandogli un ampio vantaggio di 76 punti nella classifica generale. Sempre a Laguna Seca, James Rispoli, pilota KWR Harley-Davidson, ha conquistato una doppietta nella Mission Super Hooligan National Championship, presentata da Roland Sands Designs e sponsorizzata da Harley-Davidson, in sella a una Harley-Davidson Pan America 1250 ST da gara. Rispoli ha ottenuto la pole position e ha vinto entrambe le gare del weekend, ottenendo le sue prime vittorie nella serie.

Wyman ha dettato il ritmo del gruppo della King of the Baggers con il nuovo record del circuito di 1:27,524 sul tracciato da 3,601 km e 11 curve di Laguna Seca, conquistando la pole position nella sessione di qualifica del sabato. Ha poi vinto la Mission Challenge, una gara sprint di tre giri con premio in denaro, battendo di 1,741 secondi il pilota ufficiale Indian Loris Baz. “Ovviamente la pazienza ha avuto un ruolo fondamentale per me”, ha dichiarato Wyman, che ora vanta un record di 24 vittorie nella serie King of the Baggers. “Hayden ha guidato benissimo tutto il weekend. È davvero un peccato per lui, meritava il podio in entrambe le gare. Sono davvero felice per il team Harley-Davidson e per la stagione che stiamo vivendo. Quando si lavora duramente per qualcosa, le cose belle accadono. Bisogna solo continuare a crederci.” Dopo 8 delle 14 tappe del campionato MotoAmerica Mission King of the Baggers 2025, Wyman è in testa alla classifica con 186 punti, seguito da Baz con 110, Herfoss con 104, O’Hara con 86, Landers con 77, Smith con 76 e Rispoli con 63 punti.