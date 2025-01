Calciomercato Roma, Hermoso va al Bayer Leverkusen: i dettagli della formula

Filippo Biafora 29 gennaio 2025 a

a

a

È durata appena sei mesi l'esperienza di Mario Hermoso alla Roma. Ufficializzato lo scorso 2 settembre come un nuovo giocatore giallorosso, il difensore spagnolo ora si trasferisce al Bayer Leverkusen. La scorsa settimana i tedeschi hanno contattato il giocatore, che sembrava destinato ad una permanenza nella Capitale fino a giugno, ma la panchina contro l'AZ Alkmaar, con Ranieri che gli ha preferito Celik tra i tre di difesa, ha cambiato rapidamente le carte in tavola. L'ex Atletico Madrid ha capito che lo spazio per lui sarebbe stato ridotto al minimo anche con le coppe ed è iniziata la trattativa con il club allenato da Xabi Alonso. La fumata bianca dopo meno di una settimana di dialoghi è arrivata sulla base della formula del prestito secco, con il Bayer che si farà carico dell'intero ingaggio del classe 1995, che con la maglia della Roma ha racimolato appena 622 minuti giocati. Ai giallorossi, che erano stati categorici nel non voler contribuire allo stipendio del ragazzo (3.5 milioni netti annui), spetteranno poi alcuni bonus legati al rendimento di Hermoso, che in mattinata ha svuotato l'armadietto di Trigoria. Nel pomeriggio la partenza alla volta della Germania per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto fino a giugno.