Lega Serie A, fumata grigia sul voto per Ezio Simonelli. E spunta anche Draghi

Si è svolta la prima votazione dell’Assemblea elettiva della Lega di Serie A in cui il candidato Ezio Simonelli ha ottenuto 13 voti, con 6 schede bianche e un voto per Mario Draghi, a quanto apprende l’Adnkronos. La maggioranza qualificata per ottenere l’elezione è 14 voti favorevoli su 20. Stesso quorum necessario al secondo turno, mentre al terzo giro basta la maggioranza assoluta (11 voti, Lorenzo Casini a marzo 2022 venne eletto per l’appunto al terzo tentativo). L’unico ad aver presentato la candidatura è Ezio Simonelli, l’ex commercialista di Silvio Berlusconi ad oggi è presidente del collegio sindacale di Mediaset. I 20 club di Serie A hanno deciso che oggi non ci saranno ulteriori votazioni. La scelta del nuovo presidente verrà decisa in una nuova assemblea che dovrà essere convocata.