Mondiale per club, accordo Fifa-Dazn sui diritti tv: l'evento sarà trasmesso gratis

Prima le squadre partecipanti, poi gli stadi che ospiteranno le partite, negli ultimi giorni gli sponsor dell’evento, da Hisense a Bank of America passando per AB Inbev. Adesso, c’è anche ufficialmente la copertura televisiva delle gare. Alla vigilia del sorteggio dei gironi, in programma giovedì a Miami alle 19 (ora italiana), il Mondiale per club 2025 prende definitivamente forma dopo i tanti dubbi e perplessità che in questi mesi hanno accompagnato l’organizzazione del torneo. Sarà Dazn a trasmettere tutti i 63 match della competizione. A livello globale e gratuitamente in live-streaming.

«Grazie a questo accordo, miliardi di appassionati di calcio in tutto il mondo potranno guardare il torneo di calcio per club più accessibile di sempre», ha sottolineato il presidente della Fifa Gianni Infantino. «Questo accordo rivoluzionario con la Fifa è una pietra miliare nel percorso di Dazn per diventare la piattaforma di intrattenimento per eccellenza scelta dagli appassionati di sport di tutto il mondo - esulta Shay Segev, Chief Executive Officer di Dazn - Siamo lieti di avere i diritti esclusivi per questo nuovo capitolo del calcio di club globale, che segna l’inizio del nostro rapporto a lungo termine con la Fifa e consolida il nostro status di casa del calcio». L’accordo prevede «la possibilità di sublicenza alle reti locali di trasmissione lineare in chiaro».

La prima storica edizione del Mondiale per club prenderà il via il 15 giugno 2025 all’Hard Rock Stadium di Miami e durerà un mese, con la finale in programma domenica 13 luglio al MetLife Stadium di New York New Jersey. L’evento riunirà 32 squadre provenienti da tutto il mondo, per l’Italia parteciperanno Inter e Juventus, entrambe inserite in seconda fascia. Il format prevede otto gironi da quattro squadre: le prime due di ogni gruppo si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta, con ottavi, quarti, semifinale e finale in gara unica. Non è prevista la finale per il terzo posto. Le partite verranno giocate in dodici stadi negli Stati Uniti: Seattle, Los Angeles, Cincinnati, Nashville, Atlanta, Orlando, Miami, Charlotte, Filadelfia, Washington, New York. Inter e Juventus fanno parte della seconda fascia, ma con un distinguo. Le quattro squadre europee con il ranking più alto finiranno nel gruppo con quelle della seconda fascia con il ranking più basso. Perciò la Vecchia Signora è già certa di pescare una tra Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco e Psg. I nerazzurri invece eviteranno subito una big nell’urna e troveranno una delle quattro formazioni sudamericane inserite in prima fascia: ovvero Flamengo, Palmeiras, River Plate e Fluminense. All’appello non poteva mancare Lionel Messi, stella della Mls, che guiderà l’Inter Miami.