Tennis, azzurre imbattibili: Slovacchia battuta e BJK Cup conquistata

L’Italia ha vinto per la quinta volta nella sua storia la BJK Cup di tennis, l’equivalente della Coppa Davis al femminile. In finale le azzurre di Tatiana Garbin hanno battuto nettamente la Slovacchia per 2-0. Decisiva la vittoria nel secondo singolare di una super Jasmine Paolini, numero 4 del Mondo, contro la slovacca Rebecca Sramkova, numero 43 al mondo, con un perentorio 6-2, 6-1. In precedenza nel primo singolare Lucia Bronzetti, numero 78 del Mondo, ha sconfitto Viktoria Hruncakova, numero 238, in due set con il punteggio di 6-2, 6-4. A questo punto diventava ininfluente il doppio. I quattro precedenti successi dell’Italia nell’allora Fed Cup, oggi Billie Jean King Cup, sono arrivati nel 2006, nel 2009, 2010 e 2013.

«È incredibile e pazzesco, chiudere questo anno anche con il titolo di campionesse del mondo è fantastico». Il sorriso di Jasmine Paolini è luminosissimo dopo la vittoria. La numero uno azzurra e 4 del mondo ha trascinato le compagne al trionfo mettendo a segno il punto decisivo: «Se sto salendo sempre più in alto? Io penso a godermi il momento, perché è importante anche capire dove si è arrivati e poi magari portare un altro trofeo a casa», ha detto ridendo. Entusiasta anche Lucia Bronzetti, che nella finale di Malaga ha conquistato il primo punto: «Non potremmo essere più felici, è un sogno che si avvera per tutte noi», ha detto indicando anche le compagne che non sono scese in campo oggi, come Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto. È stata «una settimana fantastica per noi e mi sono goduta ogni momento», ha aggiunto Sara Errani. «Non posso che ringraziare Tathiana (Garbin, ndr) per avermi riportata di nuovo nel gruppo della Nazionale. E ringrazio anche me stessa per essermi regalata una grande seconda parte di carriera, questi ultimi mesi sono stati incredibili».

Infine proprio la capitana azzurra: «È un sogno che è diventato realtà con questo gruppo di fantastiche campionesse - ha detto Garbin- Sono davvero molto orgogliosa di loro e di come hanno combattuto ogni giorno, so cosa hanno dovuto passare per arrivare fin qui. La loro forza è continuare a lavorare per migliorarsi, ma la cosa più importante è la grande unità di questo gruppo. Dico sempre alle ragazze di giocare per loro ma anche per il pubblico che ci segue, e di giocare con il cuore». Un momento d'oro per il tennis italiano dopo i risultati da fenomeno di Jannik Sinner nel campo maschile.