Parigi 2024, straordinario oro di Errani e Paolini nel tennis. Paltrinieri show nei 1500

Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano l’oro olimpico nel doppio femminile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella finale per il titolo l’emiliana e la toscana, teste di serie numero 3, si sono imposte sulle russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider al super tie-break con il punteggio di 2-6, 6-1, 10-7. Per l’Italia del tennis si tratta di uno storico oro, del secondo podio olimpico a Parigi dopo il bronzo vinto ieri da Lorenzo Musetti in singolare e del terzo complessivo a cinque cerchi (nel 1924, sempre a Parigi, Uberto De Morpurgo si aggiudicò il bronzo).

Straordinaria medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero delle Olimpiadi di Parigi. ’SuperGreg’ è stato protagonista di quella che è stata la gara più veloce della storia del nuoto tra le corsie. L’azzurro ha concluso in 14’34’’55 alle spalle dell’americano Bobby Finke che ha battuto il record del mondo in 14’30’’67. Bronzo all’irlandese Daniel Wiffen. Per Paltrinieri è la seconda medaglia a Parigi 2024 dopo il bronzo negli 800 stile libero. Nel 2016 a Rio, Gregorio aveva vinto l’oro olimpico nei 1500 stile libero mentre tre anni fa a Tokyo aveva preso l’argento negli 800 sl, sempre dietro a Fink, oltre al bronzo nei 10mila di fondo. Nelle acque della Defense Arena di Parigi, l’atleta allenato da Fabrizio Antonelli è stato autore di un testa a testa con il 24enne della Florida, su ritmi da record del mondo. Fino a pochi metri dal traguardo anche l’azzurro stava nuotando sotto il primato mondiale che il 4 agosto del 2012 aveva stabilito ai Giochi di Londra il cinese Sun Yang. Paltrinieri, 29 anni, carpigiano delle Fiamme Oro, nella sua ultradecennale carriera ha vinto davvero tutto, dalle Olimpiadi ai Mondiali in vasca corta e lunga, dagli Europei in vasca corta e lunga fino alle Universiadi.