Rafting Marmore, avventure per tutti a due passi da Roma

Massimiliano Vitelli 27 luglio 2024 a

A meno di un'ora di viaggio da Roma, gli amanti dell'avventura possono immergersi in un'esperienza unica nel suo genere. Il fiume Nera offre un percorso mozzafiato lungo tre chilometri di rapide classificate fino al quarto grado di difficoltà, circondato da una lussureggiante vegetazione che conferisce al paesaggio un aspetto tropicale. Il Rafting Marmore (www.raftingmarmore.com) è l'ideale per trascorrere momenti indimenticabili con familiari, amici o il proprio partner, praticando emozionanti sport acquatici all'aria aperta come l'hydrospeed, il rafting e la canoa. Situato nel suggestivo scenario di Papigno, a due passi dalla maestosa Cascata delle Marmore, il centro Rafting Marmore è il punto di partenza per emozionanti discese in gommone lungo le rapide del fiume Nera. E in questa estate calda e afosa, una giornata nella natura al fresco delle cascate è il meglio che si possa desiderare. Tra le esperienze più gettonate, il River Walking, una passeggiata rilassante e avvincente alla scoperta delle piscine naturali formate dal fiume.

Il River Walking, infatti, offre un'opportunità unica per immergersi nella bellezza naturale delle Marmore. Durante i periodi di chiusura della cascata, i visitatori possono godersi un rilassante percorso guidato attraverso le piscine naturali formate dal fiume. Con una semplice passeggiata, è possibile apprezzare la serenità di questo ambiente unico al mondo, avvicinandosi alla natura in un modo del tutto nuovo. Per chi ama l’adrenalina, invece, imperdibile il rafting di livello 4 Una volta giunti a destinazione presso l’Accoglienza del centro Rafting, verrete muniti di quanto vi occorre e parteciperete ad una lezione teorico-pratico con guide specializzate che vi illustreranno tutti i passaggi e le nozioni più importanti da conoscere una volta saliti a bordo dei gommoni.

La lezione ha la durata di circa un’ora e prevede una dimostrazione da parte dell’istruttore. Dopo che avrete indossato l’attrezzatura fornita dal Centro, sarete pronti per imbarcarvi dapprima sul bus navetta che vi porterà fin sotto la cascata e poi assieme alla guida di riferimento, salirete a bordo del gommone con il vostro equipaggio per la discesa del Fiume Nera in piena sicurezza con l’ausilio di una guida pronta a sostenervi. La discesa nel fiume ha la durata di 40 minuti circa durante i quali come vi verrà preannunciato in sede di lezione, l’importante sarà mantenersi saldamente a bordo senza cadere in acqua (motivo per il quale è caldamente raccomandato un buon livello di nuoto). Sul gommone i posti a disposizione sono 6, ma si può prenotare anche da soli.