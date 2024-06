Euro 2024, Italia a casa: la Svizzera ci schianta 2-0 e vola ai quarti

29 giugno 2024 a

L’Italia torna a casa. La Svizzera domina a Berlino ed elimina gli azzurri di Spalletti negli ottavi di finale degli Europei di calcio. Finisce 2-0. La cronaca del match:

92' Tutti a casa. L'Italia è eliminata dalla Svizzera che vola ai quarti degli Europei.

86' Frattesi in campo per Fagioli.

74' L'Italia intensifica. Scamacca colpisce il palo.

73' Il primo tiro in porta degli azzurri, ed è tutto dire, arriva con una debole conclusione di Retegui.

64' Entra Retegui ad affiancare Scamacca in attacco. Esce Barella. È assedio svizzero, non se ne esce.

52' La Svizzera rischia l'autogol.

46' La Svizzera raddoppia con Vargas dopo appena 30 secondi di gioco nel secondo tempo.

Fine primo tempo dopo tre minuti di recupero. La Svizzera conduce 1-0 sull'Italia. Zaccagni entra al posto di El Shaarawy.

45 +2' Rieder sfiora il gol su punizione, para Donnarumma.

36' Remo Freuler porta in vangiaggio la Svizzera . L'elvetico si inserisce e di sinistro batte Donnarumma.

34' Ammonito Barella.

30' La Svizzera controlla il gioco e stringe gli azzurri nella loro metà campo.

26' Occasione per Chiesa che entra in area, Akanji devia in angolo ma Sommer era sulla traiettoria.

15' El Shaarawy ha un problema all'inguine, si scalda Cambiaso. In seguito l'allarme rientra.

17:00 - A un'ora dal match è arrivata la formazione ufficiale degli azzurri: in campo dal primo minuto Mancini in difesa, poi Cristante e Fagioli a centrocampo, quindi El Shaarawy nel reparto offensivo. Queste le novità. Nel 4-3-3 del ct azzurro Donnarumma tra i pali; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Darmian in difesa; a centrocampo Barella, Fagioli e Cristante; Chiesa ed El Shaarawy esterni e Scamacca punta centrale. Per Mancini ed El Shaarawy è il match del debutto in questi Europei.

SVIZZERA (3-4-3): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Rieder; Embolo. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Cristante, Fagioli, Barella; Chiesa, Scamacca, El Shaarawy. Ct. Spalletti.