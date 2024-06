Jannik Sinner, colpo da numero uno: trionfo a Halle e prima vittoria sull'erba

23 giugno 2024 a

Il numero uno del mondo non delude: Jannik Sinner ha vinto il torneo sull’erba di Halle (Atp 500), il primo in carriera su questa superficie, battendo il polacco Hubert Hurkacz, numero 9 del ranking mondiale. Il punteggio: 7-6(8)/7-6(2) dopo un’ora e 51 minuti di gioco. Per l’azzurro numero uno al mondo si tratta del quattordicesimo titolo in carriera, il quarto in questo eccezionale 2024, cominciato con il primo Slam, quello dell’Australian Open.

Un torneo, quello tedesco di Halle, che mai come quest'anno si tinge di bianco, rosso e verde. Simone Bolelli e Andrea Vavassori infatti si sono aggiudicati il doppio: la coppia italiana ha battuto quella tedesca composta da Kevin Krawietz e Tim Puetz sul filo di lana alla fine di due tie break con il punteggio di 7-6 (7-3) 7-6 (7-5) in un’ora e 45 minuti di gioco.