Internazionali, Pietrangeli punge Berrettini: "Ora non c'è neanche più la Satta..."

Altro giro altra frecciata. Lo storico campione azzurro del tennis Nicola Pietrangeli stavolta se la prende con Matteo Berrettini, colpevole, a suo dire, dell'ennesimo infortunio che gli ha fatto saltare gli Internazionali di Roma. "Ancora non ho capito Matteo cos'abbia - ha detto in una recente intervista a 'Mowmag' -, prima dicevano che giocava male per colpa della fidanzata, ora non lo so. Non mi interessa la vita sentimentale di Berrettini, sono affari suoi, però sinceramente non so perché ha mollato a Roma. Se dice che sta sempre male evidentemente sarà malato. Non faccio il chiromante ma forse ci saranno anche fattori mentali oltre che fisici".

Matteo e Melissa ormai non stanno più insieme da qualche mese, ma l'ex numero sei al mondo non è scampato alle critiche di Pietrangeli che spesso e volentieri ne ha avute per Sinner, soprattutto nel corso della rimonta dell'altoatesino alla classifica Atp.