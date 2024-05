Europa League, la Roma si arrende al Bayer: a Leverkusen servirà un'impresa

02 maggio 2024 a

Dopo i primi 90 minuti di semifinali si complica la strada verso l’ultimo atto di Europa League per la Roma, battuta in casa dal Bayer Leverkusen. All’Olimpico i campioni di Germania s’impongono 2-0 grazie ai gol di Wirtz (dopo un pasticcio incredibile di Karsdorp) e Andrich: solida e di gran qualità la prestazione degli uomini di Xabi Alonso, al cospetto di una squadra, quella di De Rossi, apparsa ancora una volta un pò troppo stanca e poco incisiva davanti, sfortunata anche nel colpire una traversa con Lukaku con il punteggio ancora in parità. Tra una settimana il ritorno in terra tedesca sarà una montagna difficilissima da scalare per la Roma.

In una prima parte di gara caratterizzata da una fase di palleggio e studio da parte di entrambe le squadre, la prima grande palla gol la costruiscono i giallorossi al 21’ da solita situazione di corner: Dybala crossa, Paredes controlla e la rimette al centro per Lukaku che di testa colpisce la traversa. Un paio di minuti più tardi arriva la risposta dei tedeschi, con Frimpong che scappa in ripartenza sulla destra e davanti a Svilar indirizza sull’esterno della rete. Il colpo di scena arriva a ridosso della mezz’ora, quando Karsdorp nel tentativo di appoggiare indietro per Svilar lancia praticamente in porta Grimaldo, che offre a Wirtz una palla da spingere solo in rete per l’1-0 ospite. La Roma accusa il colpo e in pochi minuti rischia il tracollo, concedendo altre due nitide chances ai campioni di Germania: Wirtz stavolta viene neutralizzato da Svilar, mentre Frimpong calcia di un soffio a lato con il mancino. Al 42’ Pellegrini prova a scuotere i suoi con un destro a giro da fuori di pochissimo impreciso, poi l’ultimo squillo del primo tempo è ancora del Bayer che fallisce il raddoppio di nuovo con Frimpong dopo un batti e ribatti in area.

Nella ripresa la squadra di De Rossi ha bisogno di una reazione, ma l’unica vera occasione arriva al 56’ di nuovo su palla inattiva, con un colpo di testa di Cristante su corner di Dybala indirizzato sul fondo. Il Leverkusen si difende con ordine, rischia poco o nulla e resta in attesa di ulteriori varchi per colpire. Al 73’ così arriva il raddoppio tedesco: Stanisic appoggia all’indietro per Andrich, che controlla e scaglia un gran destro dalla distanza lasciando di sasso Svilar. Nel finale la Roma prova a limitare i danni e rendere meno difficoltoso il ritorno, ma in pieno recupero il neo entrato Abraham si mangia letteralmente un gol fatto da un metro, mettendo alto di testa a porta vuota.