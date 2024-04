Tifoso infuriato frusta un calciatore: video da pazzi dalla Supercoppa araba

Frustate in campo per punire il calciatore. Sta facendo il giro del mondo il video proveniente da Abu Dhabi, negli Emirati arabi uniti. Al termine della partita di Saudi Supercup, la supercoppa dell'Arabia Saudita, vinta dall'Al-Hilal contro l'Al-Ittihad un tifoso si è avvicinato alla balaustra più vicina al campo di gioco e ha tirato fuori una frusta con la quale ha preso a scudisciate il calciatore Abderrazak Hamdallah, attaccante marocchino. Il quale ha schivato i colpi più violenti, ma qualcuno è andato a segno provocando ferite evidenti sul suo corpo.

La furia del tifoso è scoppiata quando il calciatore ha risposto agli insulti dei contestatori lanciando loro dell'acqua da una bottiglietta. Poi le frustate e l'intervento della sicurezza che vita che i il calciatore si scagliasse contro il frustatore. Hamdallah, 33enne attaccante marocchino, è uno dei calciatori di spicco dell'Al-Ittihad che sta passando uun momento no in classifica.

A spectator attacked Al Ittihad player Abderrazak Hamdallah with a whip during a confrontation after the team’s Saudi Super Cup final defeat to Al Hilal. Video shows the striker being assaulted after throwing water at the fan. pic.twitter.com/l7xMWCSAVV