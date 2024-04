Roma, Mancini bissa in Coppa Italia: Milan ko a San Siro nella gara d'andata

11 aprile 2024 a

Va alla Roma il primo round di Europa League contro il Milan. La squadra di Daniele De Rossi, dopo sette anni, si impone 1-0 a San Siro nell’andata dei quarti di finale, grazie al gol di Gianluca Mancini. Stesso risultato e stessa dinamica del derby e la Roma trova il secondo successo consecutivo. Il Milan che contro la Roma, in campionato, ha vinto sia all’andata sia al ritorno, dovrà cercare di rifarsi all’Olimpico se non vorrà uscire di scena.

La prima occasione per il Milan arriva all’8’ con Reijnders che calcia con il sinistro dal limite ma Svilar devia. Al 16’ super intervento di Maignan, sulla conclusione di El Shaarawy deviata da Gabbia il portiere francese con un colpo di reni manda sopra la traversa. Al 17’ sugli sviluppi del corner la Roma passa: angolo di Dybala e testa di Mancini, gol dell’1-0 come nel derby con la Lazio. Il Milan tenta subito la reazione: al 20’ colpo di testa di Loftus, ma Lukaku salva sulla linea due volte, respingendo la sfera. Al 26’ lo stesso attaccante belga va vicino al raddoppio con Gabbia che sfiora l’autogol nel tentativo di anticiparlo in area di rigore. Il Milan rialza i giri del suo motore e arriva al tiro con Leao in rovesciata al 34’ e ancora con Reijnders al 42’ ma Svilar devia ancora. Nel mezzo ancora una occasione per Lukaku: ennesimo affondo di El Shaarawy, Maignan interviene a mano aperta e il belga da due passi non arriva sul pallone. Al 44’ ultima chance ancora giallorossa con Spinazzola che si invola in area dopo aver saltato Calabria ma il pallone viene deviato in angolo.

Nessun cambio per le due squadre ad inizio ripresa con la squadra di Pioli che cerca subito di affondare ma lascia grandi spazi in avanti per la Roma. Al 60’ Pioli però mette fuori uno spento Bennacer, ed inserisce Adli, ma i giallorossi vanno vicini al raddoppio al 61’ con Pellegrini che manda il pallone di poco fuori alla sinistra di Maignan e al 63’ tocca a Cristante provarci, mandando la sfera fuori di poco nell’angolo opposto. Al 68’ si fa rivedere il Milan con il colpo di testa di Theo Hernandez di poco al lato. Il Milan prova spesso dal limite e al 71’ si rinnova la sfida tra Reijnders e Svilar, ancora vinta dal portiere giallorosso. Al 75’ Milan vicino al pari: Adli prova un destro beffardo ma Svilar in tuffo tocca in tuffo e con l’aiuto della traversa manda in angolo. La Roma si abbassa e i padroni di casa alzano i ritmi. Pioli cambia l’attacco, fuori Pulisic e Leao, molto appannato, inserisce Okafor e Chukwueze per l’assalto finale. De Rossi risponde con Abraham al posto di Dybala, per rialzare la squadra. All’87’ clamorosa occasione per il Milan: slalom in area sulla linea di fondo di Chukwueze, palla a Giroud che spedisce sulla traversa. Il Milan chiede anche un rigore nel finale per un fallo di mano di Abraham, ma l’arbitro Turpin fa proseguire. Termina 1-0 per la Roma ed è tutto rimandato all’Olimpico.