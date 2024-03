Fiorentina-Roma, Llorente al 95° regala il pari a De Rossi

10 marzo 2024 a

a

a

Gol, spettacolo ed emozioni: Fiorentina e Roma hanno pareggiato 2-2 nel posticipo della 28/a giornata di Serie A. Un risultato che lascia sostanzialmente invariate le posizioni in classifica delle due squadre: la Roma di De Rossi rosicchia un punto al Bologna nella lotta per il quarto posto e resta a +1 sull'Atalanta, mentre la Fiorentina non riesce ad approfittare del mezzo passo falso del Napoli con il Torino rimanando all'ottavo posto a -1 dagli azzurri di Calzona. E' successo di tutto al Franchi, con i viola due volte in vantaggio prima con Ranieri nel primo tempo e poi con Mandragora nel secondo ma sempre ripresi da una Roma indomabile con Aouar e Llorente in pieno recupero. La Fiorentina può recriminare, però, anche per l'ennesimo rigore sbagliato questa volta da Biraghi. Un super Svilar di fatto salva la Roma, il giovane portiere belga si conferma un'autentica rivelazione in questa seconda parte di stagione.

Nella Fiorentina, Italiano schiera un centrocampo a due con Mandragora e Lopez, sulla trequarti giocano Sottil, Bonaventura e Gonzalez alle spalle dell'ex Belotti. Nella Roma, De Rossi schiera in difesa Llorente al posto di Kristensen e a centrocampo Aouar al posto del capitano Pellegrini. Davanti solito tridente, con Dybala ed El Shaarawy a supporto di Lukaku. Sugli spalti del Franco bello il gesto delle due tifoserie che hanno ricordato il compianto doppio ex Astori con una serie di striscioni.

Primo tempo a tutto gas della Fiorentina, che prende in mano le redini del gioco fin dai primi minuti. A rendersi pericolosa per prima, però, è la Roma con un destro di Lukaku respinto di piede da Terracciano. La gara si scalda subito quando Mancini ferma Sottil lanciato in contropiede, ammonito per fallo tattico il giallorosso sarà poi sostituito dopo la mezzora da De Rossi per evitare il rosso. Nel frattempo la Fiorentina inizia a rendersi pericolosa dalle parti di Svilar con le iniziative di Nico Gonzalez e dell'ex Belotti. Il gol è nell'aria e arriva al 18' firmato da Ranieri con un bel colpo di testa su angolo di Biraghi spizzato da Gonzalez. Sulle ali dell'entusiasmo i viola sfiorano più volte il raddoppio con Mandragora, poi con Belotti e ancora con Sottil. La Roma soffre ma resiste, poi nel finale di tempo torna a farsi vedere in avanti con un paio di tentativi insidiosi di Angelino e Aouar.

Nell'intervallo Italiano lascia negli spogliatoi Gonzalez non al meglio, dentro al suo posto Ikoné. Sotto di una rete la Roma prova a prendere l'iniziativa ma aldilà di un possesso palla prolungato non riesce ad impensierire la porta di Terracciano. Anzi è la Fiorentina a rendersi pericolosa ancora con l'ex Belotti di testa su angolo del solito Biraghi. La squadra di De Rossi però insiste e sfiora il pareggio con Cristante su assist di El Shaarawy, Terracciano salva i viola. La Roma prova ad alzare sensibilmente il proprio baricentro e alla fine trova il pareggio al 57' con un colpo di testa da centro area di Aouar su cross dalla sinistra di Angelino deviato da un difensore. La viola accusa il colpo e poco dopo rischia di capitolare di nuovo con Cristante che tutto solo in area non arriva in spaccata su un cross invitante del solito Angelino. La squadra di Italiano si scuote e al 69' torna in vantaggio con una zampata da sottomisura di Mandragora su assist di testa di Belotti. A venti minuti dalla fine De Rossi perde Dybala, acciaccato, al suo posto dentro Baldanzi. I giallorossi tornano a riversarsi nella metà campo viola ma a dieci dalla fine rischiano di capitolare ancora perchè Belotti si procura un calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Biraghi, ma Svilar si supera e para. L'errore tiene in vita le speranze della Roma che nel finale prova un ultimo disperato assalto che viene ripagato dall'incredibile gol del pareggio firmato da Llorente con un gran destro al volo in diagonale al 95'. Fiorentina 'viola' di rabbia per l'occasione sprecata, la Roma tira un sospiro di sollievo.