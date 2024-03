Ferrari, Carlos Sainz operato d'urgenza salta il Gp d'Arabia: chi corre al suo posto

08 marzo 2024 a

a

a

Intervento d'urgenza per il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, al quale "è stata diagnosticata un’appendicite e dovrà essere operato". Lo ha annunciato la Ferrari alla vigilia del Gp dell’Arabia Saudita di Formula 1. "A partire dalle Fp3 e per il resto del fine settimana, sarà sostituito dal pilota di riserva Oliver Bearman che quindi non prenderà più parte a questo round del Campionato F2. La famiglia Ferrari augura a Carlos una pronta guarigione", prosegue la scuderia di Maranello.

Il pilota della Ferrari aveva saltato i suoi impegni con i media pre-fine settimana sul circuito di Jeddah per un malore, prima di prendere parte alle sessioni FP1 e FP2 di giovedì. Il pilota spagnolo dopo aver descritto le prove come le "più dure" su una vettura di F1 fino ad oggi, ha avuto il responso questa mattina, appendicite. Dovrà essere operato e il suo posto nel secondo Gp della stagione sarà preso dal pilota di F2 Bearman che sarà al fianco di Charles Leclerc dalle FP3 in poi.