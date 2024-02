Simona Quadarella, doppietta d'oro ai Mondiali: trionfo anche negli 800

17 febbraio 2024 a

a

a

Una doppietta storica quella di Simona Quadarella che dopo i 1500 vince la medaglia d’oro anche negli 800 stile libero ai Mondiali di nuoto in corso a Doha. La 25enne romana conquista il gradino più alto del podio 51 anni dopo la vittoria di Novella Calligaris. Un successo e un tempo, 8’17''44 che valgono, per l’azzurra, anche il pass per Parigi 2024. Medaglia d’argento per la tedesca Isabel Gose (8’17''53) protagonista di un bel testa a testa nel finale con Quadarella. Bronzo per l’australiana Erika Fairweather in 8’22''26.

Tra gli altri risultati della giornata spicca quello di Benedetta Pilato, la giovane tarantina si qualifica per la finale dei 50 rana. La campionessa italiana, dopo la mancata finale dei 100, ha chiuso la seconda semifinale in 29.91 alle spalle della due volte campionessa del mondo Ruta Meilutyte (29.42), chiudendo con il terzo tempo complessivo. Eliminata l’altra azzurra Anita Bottazzo che ha chiuso in tredicesima posizione complessiva in 30.89. Centra la finale anche Michele Lamberti che parteciperà alla sfida per il titolo nei 50 metri dorso. Il giovane bresciano ha tagliato il traguardo in 24″68 ottenendo il sesto tempo assoluto in una gara che ha visto il primo tempo dell'australiano Isaac Cooper con il record nazionale in 24"12.