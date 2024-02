Formula1, il colpaccio della Ferrari: “Hamilton alla Rossa dal 2025”

01 febbraio 2024 a

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton lascerà il suo team Mercedes di Formula 1 per fare un clamoroso passaggio alla Ferrari nel 2025. Il portale di notizie sul motorsport, Autosport, ha dichiarato che non è chiaro se il contratto sia stato firmato, ma che le trattative sono in una fase avanzata e potrebbero concludersi entro la fine di questa settimana. Sia la Mercedes che la Ferrari si sono rifiutate di commentare le indiscrezioni. La Ferrari è da tempo interessata ad Hamilton, ma le loro offerte sono state precedentemente rifiutate perché il sette volte campione del mondo di F1 sentiva che la Mercedes gli offriva una strada migliore verso il successo. Tuttavia, dopo due stagioni frustranti con la squadra tedesca, sembra che Hamilton potrebbe esseri convinto a unirsi alla squadra italiana.

L’anno scorso Hamilton ha firmato un contratto pluriennale con la Mercedes per il 2024 e il 2025, ma sembra che la seconda stagione potrebbe essere stata solo un’opzione e il pilota britannico probabilmente ha una clausola rescissoria. La Ferrari ha recentemente annunciato che il suo attuale pilota Charles Leclerc ha firmato un prolungamento del contratto pluriennale per continuare a correre per la squadra oltre la fine del 2024. Il loro contratto con Carlos Sainz, invece, scade a fine anno.

“Lewis Hamilton passerà alla Ferrari a partire dalla stagione 2025” è l’annuncio poi fatto da Sky News, Bbc e altri media inglesi, confermando la clamorosa anticipazione della rivista Autosport. Per le 14 la Mercedes ha convocato una riunione interna con il team principal Toto Wolff e il direttore tecnico James Allison in cui dovrebbe essere dato l’annuncio.