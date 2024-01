Sinner-Mevdevev in campo per gli Australian Open: la diretta della finale

28 gennaio 2024 a

Tutto pronto per l’ultimo atto degli Australian Open. Jannik Sinner, alla sua prima finale Slam, sfida Daniil Medvedev. I precedenti parlano russo, con l’ex numero uno del mondo avanti 6-3, ma l’azzurro ha vinto gli ultimi tre scontri. Il 22enne di San Candido arriva con un percorso quasi netto, solo un set lasciato per strada nella semifinale contro Djokovic. Medvedev e Sinner sono rispettivamente numero 3 e 4 del mondo, ma anche in caso di vittoria dell’italiano, non ci sarà il sorpasso in classifica.