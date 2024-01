Sky sport, "Grande e maledetta Lazio": lo speciale sugli eroi del 1974

Arianna Di Pasquale 04 gennaio 2024 a

Una delle Lazio più belle di sempre sta per sbarcare in tv: da domani alle 19 e alle 24 (in replica) andrà in onda «Lazio 1974: grande e maledetta», una produzione Sky sport curata da Stefano De Grandis, disponibile anche on demand su Sky e Now. Tre puntate da vedere nel mese di gennaio – La Grandezza, Pistole e Palloni e LaMaledizione – che descrivono l'impresa della squadra di TommasoMaestrelli. Un gruppo spaccato nello spogliatoio e unito in campo, che ha scritto la storia passando dalla B allo scudetto. Il «Maestro», Chinaglia, capitan Wilson, Re Cecconi e tutti gli altri: protagonisti di una storia unica, persone divenute personaggi rimasti nel cuore non solo del popolo laziale. A rendere più speciale il lavoro, i racconti dei protagonisti Giancarlo Oddi, Luigi Martini e anche James Wilson e Massimo Maestrelli; in più gli aneddoti rivelati da testimoni come il capitano non giocatore della prima Coppa Davis Nicola Pietrangeli, il suo doppista Paolo Bertolucci, il figlio del Presidente della Repubblica Giancarlo Leone, l'attore Francesco Pannofino allora tifoso e «bibitaro» all'Olimpico, e dagli avversari Fabio Capello, Oscar Damiani e Ciccio Cordova, con un intervento inoltre dell'attuale presidente Claudio Lotito.