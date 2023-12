Calcio, arresto cardiaco in campo per Tom Lockyer: terrore in Premier League

16 dicembre 2023 a

Paura durante la sfida tra Bournemouth e Luton. Al 66’, infatti, Tom Lockyer - difensore del Luton - è crollato per terra all’altezza del cerchio di centrocampo. A quel punto l’arbitro Simon Hooper ha preso la decisione di far uscire i giocatori dal campo. Il calciatore è stato portato via in barella in un’atmosfera di grande apprensione anche sugli spalti. Il match è stato sospeso dopo gli attimi di panico.

Ed ecco poi il bollettino medico ufficiale del club di calcio della Premier League: «Il nostro staff medico conferma che il capitano Tom Lockyer ha avuto un arresto cardiaco in campo. Il giocatore era lucido quando è stato portato via in barella, poi ha ricevuto ulteriori cure all’interno dello stadio e ringraziamo ancora una volta gli staff medici di entrambe le squadre. Tom è stato trasferito in ospedale, possiamo rassicurare i nostri tifosi, le sue condizioni sono stabili e attualmente è sottoposto a ulteriori test con i suoi familiari al suo fianco. Ringraziamo tutti per il supporto, l’interesse e i messaggi affettuosi per Locks». Un attacco di cuore per fortuna non fatale, ma che ha tenuto i compagni di squadra e tutti i tifosi presenti allo stadio o incollati alla tv con il fiato sospeso per il giocatore gallese, classe 1994, che già nella scorsa stagione, nel playoff contro il Coventry, aveva vissuto la stessa situazione, per poi subire un intervento chirurgico al cuore e ricevere l’ok per la ripresa dell’attività un mese dopo.