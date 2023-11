Napoli, De Laurentiis sorprende tutti dopo l'esonero di Garcia: ecco il ritorno di Mazzarri

14 novembre 2023 a

L'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli è giunta al capolinea e sarà Walter Mazzarri a prendere il suo posto. Dopo la sconfitta al Maradona contro l'Empoli, oltre al rendimento altalenante e ad un feeling mai sbocciato con lo spogliatoio, De Laurentiis ha deciso per l’esonero del tecnico francese. Ma non sarà Igor Tudor a sostituirlo come ipotizzato nei primi momenti dopo il ko casalingo. Questa mattina è andato in scena il primo faccia a faccia tra il presidente partenopeo e Mazzarri, che si è concluso con la fumata bianca per il ritorno del livornese alla guida della squadra campione d’Italia.

Durante l'incontro, secondo calciomercato.it, Mazzarri avrebbe delineato la sua visione tattica, annunciando l'intenzione di adottare il modulo 4-3-3 per plasmare il gioco del Napoli. Inoltre l’ex allenatore del Cagliari ha accettato di guidare la squadra per un periodo iniziale di soli sei mesi: sembra che l'opzione per il rinnovo del contratto sia vincolata a due specifiche condizioni, la conquista dello scudetto o il raggiungimento delle semifinali in Champions League. L'atmosfera dell'incontro è stata descritta come positiva, con le trattative che sono procedute senza intoppi significativi. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficializzazione di questa ritrovata collaborazione, che porterà a Mazzarri uno stipendio da 300mila euro fino a a fine anno e al Napoli il suo nuovo allenatore dopo l’esperienza flop di Garcia.