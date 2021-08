Pedro è della Lazio: ha preso il numero nove

Oggi pomeriggio primo allenamento a Formello con i compagni. Sarri soddisfatto

Pedro è un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste ha postato una foto del giocatore su Twitter: «Vi presentiamo il nostro nuovo numero 9». Il jolly offensivo spagnolo, cresciuto nel Barcellona, nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Roma totalizzando 40 presenze, 6 reti e 7 assist. Sarri può sorridere visto che lo spagnolo era stata una sua richiesta sul mercato: il tecnico lo aveva allenato al Chelsea e l'ha fortemente voluto. Primo passaggio di un giocatore dalla Roma alla Lazio dopo quelli degli Anni Ottanta di De Nadai, Perrone e Malgioglio: sono passati 35 anni.

Oggi pomeriggio primo allenamento con i compagni al centro sportivo di Formello. Inoltre il presidente ha sbloccato il mercato in Italia intervenendo personalmente sull'indice di liquidità. In giornata i tesseramenti di Hysaj, Felipe Anderson e Luka Romero, dubbi su quello di Kamenovic che andrebbe a esaurire i due posti riservati agli extracomunitari. Questa la nota del club: "Si comunica che in data odierna la Covisoc ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori".. Ora il diesse Tare è impegnato a chiudere l'operazione Basic col Bordeaux. mentre resta ancora in stand by la cessione di Correa sospeso tra Everton e Inter.. Se partirà l'argentino, è previsto l'acquisto di un altro esterno d'attacco, uno tra Kostic (favorito), Brandt, Orsolini o Brekalo.

