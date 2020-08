Ufficiale: Pirlo nuovo allenatore della Juventus: contratto biennale

E' Andrea Pirlo il nuovo allenatoe della Juventus. L'ex calciatore ha firmato un contratto biennale. Prende corpo così il dopo-Sarri in casa bianconera.

Nelle scorse ore a Torino si era tenuto un colloquio tra l'ex fuoriclasse bresciano e il presidente bianconero Andrea Agnelli. Così l'ipotesi è diventata realtò, abbandonando le altre piste, da Zinedine Zidane al ritorno di Massimiliano Allegri, da Pochettino a Simone Inzaghi. Solo pochi giorni fa Pirlo era stato presentato come allenatore dell'Under 23 con un'enfasi che, però, lasciava trapelare qualcos'altro. In tanti ritenevano che Pirlo potesse essere una soluzione ideale anche a stagione in corso, l'anno prossimo, in caso di rottura improvvisa con Sarri. Ora gli eventi sono precipitati e l'ex campione del mondo del 2006 ha accelerato il suo debutto in panchina, seguendo la strada di altri calciatori subito catapultati in panchina, da Rino Gattuso a Roberto Mancini.

Intanto Cristiano Ronaldo ha rotto il silenzio dopo l'eliminazione in Champions League: "La stagione 2019/20 per noi è finita, molto più tardi del solito ma prima di quanto ci aspettassimo. Ora è tempo di riflessioni, è tempo di analizzare gli alti e bassi perché il pensiero critico è l’unico modo per migliorare". Dichiarazioni contornate da amarezza e che potrebbero destare qualche preoccupazione nei tifosi juventini.