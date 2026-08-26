Ascolti tv, Nata per te svetta in prima serata. Bene Angeli e Demoni

Marco Zonetti 26 agosto 2026 a

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Gli ascolti e i dati Auditel di ieri, martedì 25 agosto 2026, vedono su Rai1 Lassie torna a casa segnare una media di 1.345.000 spettatori pari al 10.6% di share, mentre su Canale5 Nata per te conquista la serata con una media di 1.624.000 spettatori pari a uno share del 14.0%. Su Rai2 Angeli e demoni segna 926.000 spettatori pari al 7.5%. Su Italia1 Yoga Radio Estate ottiene 806.000 spettatori con il 7.7%. Su Rai3 Pooh. Un Attimo Ancora sigla 805.000 spettatori (5.6%) e su Rete4 Le Grandi Domande di Freedom raggiunge 425.000 spettatori (3.9%). Su La7 In Onda Prima Serata si aggiudica una media di 838.000 spettatori pari al 6.0%. Su Tv8 No Time to Die registra 340.000 spettatori (3.2%) e sul Nove Giuseppe Giacobazzi – Il Pedone 510.000 con il 4.3%.

In Access Prime Time, su Rai1, L’Eredità Summer si ferma a 2.352.000 spettatori (14.9%), mentre su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.644.000 – 23.5%), La Ruota della Fortuna svetta a 4.532.000 spettatori pari al 28.7%. Su Rai3 Un Posto al Sole diverte 1.017.000 spettatori (6.4%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine calamita 1.054.000 spettatori (6.7%). Su Tv8 4 Ristoranti intrattiene 452.000 spettatori pari al 2.9% e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 482.000 spettatori pari al 3.1%.

Su Rete4 4 di Sera News sigla 745.000 spettatori pari al 4.8% nella prima parte e 503.000 pari al 3.2% nella seconda; su La7 In Onda prevale con 1.228.000 spettatori (7.8%).