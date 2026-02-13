Tom Cruise sul tetto di un treno in Norvegia: nuovo Mission Impossible?
Tom Cruise sorpreso in Norvegia sul tetto di un treno con la troupe. Un automobilista lo riprende e mette tutto su X. Sta girando un nuovo film della serie Mission Impossible?
<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">A man driving in Norway and accidentally spotting Tom Cruise on a train.<br>Apparently he was filming "Mission: Impossible 7."<br>Wow, this is so amazing. <a href="https://t.co/goSjDFNgGO">pic.twitter.com/goSjDFNgGO</a></p>— The Figen (@TheFigen_) <a href="https://twitter.com/TheFigen_/status/2022305337462734943?ref_src=twsrc%5Etfw">February 13, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>