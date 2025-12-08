Ascolti tv, Scotti regna con la Ruota e Chi vuol essere Milionario. 4 di sera weekend supera In Onda

Marco Zonetti 08 dicembre 2025 a

Gli ascolti della domenica televisiva vedono su Rai1 la Prima della Scala - Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk calamitare l'interesse di 1.011.000 spettatori pari al 6.4% (Anteprima 1.676.000 – 13.3%). A seguire, il film Sposa in rosso raccoglie una media di 709.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo con Gerry Scotti ha prevalso nettamente con 3.003.000 spettatori e uno share del 22.4% (Rewind: 1.266.000 -19.2%). Su Rai2 il film Improvvisamente a Natale mi sposo segna 1.222.000 spettatori (7.2%). Su Italia1, dopo la presentazione chiamata Warm Up (846.000 – 4.8%), Zelig On con Paolo Ruffini diverte 677.000 spettatori pari al 5%.

Su Rai3, dopo Report Lab (1.327.000 – 7.4%) e la presentazione (1.530.000 – 8.6%), Report con Sigfrido Ranucci vola a una media di 1.714.000 spettatori pari al 10.6% (Report Plus: 1.309.000 - 9.5%). Su Rete4, dopo la presentazione (564.000 – 3.2%), Fuori dal Coro con Mario Giordano arriva a 658.000 spettatori (5.3%). Su La7 il film War Horse intrattiene 356.000 spettatori con il 2.4%. Su Tv8 il film La chiave del Natale attira 375.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio raduna 1.202.000 spettatori con il 6.7% nella presentazione, 1.465.000 spettatori con il 9.1% nel programma vero e proprio, 810.000 spettatori con il 7.8% nel Tavolo (L’Importante è Finire: 339.000 - 6.8%).

In access prime time, su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.225.000 – 23.6%), La Ruota della Fortuna vola a 5.373.000 spettatori pari al 29.9%. Su Rete4 4 di Sera Weekend con Roberto Poletti e Francesca Barra conquista 779.000 spettatori pari al 4.4% nella prima parte e 700.000 spettatori pari al 3.9% nella seconda parte. Su La7 In Onda con Luca Telese e Marianna Aprile si ferma a 544.000 spettatori (3.0%).