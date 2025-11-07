"Noi del rione Sanità" conquista la serata. Testa a testa Del Debbio-Formigli

Foto: Il Tempo

Marco Zonetti 07 novembre 2025 a

a

a

Gli ascolti del giovedì televisivo vedono su Rai1 la fiction Noi del Rione Sanità con Carmine Recano conquistare una media di 2.716.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale5 il film Il conte di Montecristo sigla 1.524.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (792.000 – 3.9%), Ore 14 Sera con Milo Infante segna 852.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 il film Paradise City con Bruce Willis diverte una media di 852.000 individui all'ascolto pari al 6.5% di share. Su Rai3, dopo la presentazione (787.000 – 3.8%), Splendida Cornice con Geppi Cucciari diverte 996.000 spettatori (6.4%). Su Tv8 la partita di Europa League che ha visto il Betis battere 2 a 0 il Lione ha conquistato una media di 394.000 appassionati pari al 2.1% di share. Sul Nove Save the Dating: Amori in corso intrattiene 278.000 spettatori con il 2.3%.

Per l'approfondimento: su Rete4, dopo la presentazione (559.000 – 2.7%), Dritto e Rovescio con Paolo Del Debbio totalizza 774.000 spettatori (6.3%), mentre su La7 Piazzapulita condotto da Corrado Formigli si aggiudica una media di 815.000 spettatori pari al 6.2%. In access prime time, su Rai1, Affari Tuoi con Stefano De Martino raggiunge 4.666.000 spettatori (22.5%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.916.000 – 19.9%), La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui prevale invece con 5.125.000 spettatori pari al 25.0%. Su Rai3 Un Posto al Sole intrattiene 1.393.000 spettatori (6.7%); sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus sigla 480.000 spettatori con il 2.3% di share.

Per l'approfondimento, su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa segnano 4.115.000 spettatori (21.0%); su Rai2 Tg2 Post con Monica Giandotti si ferma a 494.000 spettatori con il 2.4%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano raccoglie 1.143.000 spettatori (5.8%); su Rete4 4 di Sera con Paolo Del Debbio si aggiudica 883.000 spettatori e il 4.4% nella prima parte e 660.000 spettatori e il 3.2% nella seconda; su La7, Otto e Mezzo con Lilli Gruber conquista 1.682.000 spettatori (8.1%).