Brancadoro lascia la tv pubblica dopo vent'anni. Il Cda gli tributa un ringraziamento per la sua professionalità

Marco Zonetti 03 ottobre 2025

Marco Brancadoro è senz'altro un dirigente con uno dei curriculum più vasti in tutta Italia. Attualmente Chief Financial Officer e Direttore Finanza e Pianificazione della Rai dopo vent'anni di permanenza in azienda, Brancadoro ha lasciato la tv pubblica. Nel corso degli anni Brancadoro ha ricoperto incarichi apicali raggiungeno sempre obiettivi ambiziosi. Si è saputo peralro che, nell'ultima riunione del cda Rai, prendendo atto dell'uscita del manager, il Consiglio ha espresso parole di ringraziamento riconoscendo la grande competenza e professionalità.

Nato a Napoli nel 1959, laureato in Ingegneria Meccanica, Master in Business Administration, aveva maturato la propria esperienza professionale presso le società Pneumatici Pirelli, Gepi S.p.A., Alitalia e Gruppo Fintecna. Nel 1998 fu assunto in Rai in qualità di dirigente con l'incarico di pianificare e implementare il progetto di divisionalizzazione aziendale. Nel 1998 gli venne affidata la responsabilità di Staff Controller della Produzione TV e nel 2000 fu nominato Responsabile della Pianificazione e Controllo della stessa divisione.



Nel 2001 divenne Vice Direttore della Produzione TV. Dopo un'ulteriore esperienza lavorativa in Alitalia come Direttore Pianificazione e Controllo di Gestione, nel 2006 fu richiamato dalla Rai con l'incarico di dirigere la Direzione Servizi Generali e Patrimonio Immobiliare nell'ambito di Acquisiti e Servizi. È inoltre nominato Responsabile della Gestione Amianto (RGA).



Nel marzo 2014 assunse l'incarico di Vice Direttore della Produzione TV: occupandosi di Innovazione Processi e News. L'anno successivo ricevette l'incarico di supportare il Direttore Produzione TV nelle attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC). Nel 2016 fu nominato Direttore della Direzione Asset Immobiliari e Servizi. Dak settembre 2017 assunse la carica di Direttore della Direzione Pianificazione Strategica e Controllo di Gestione. Dal maggio 2018 fu quindi nominato "Referente per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi". A settembre 2021 gli fu assegnata a carica di Chief Financial Officer nonché di Direttore della Direzione Finanza e Pianificazione, otre a ricevere la nomina di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari". Da aprile al maggio 2023 fu inoltre responsabile ad interim della Direzione Infrastrutture Immobiliari e Sedi Locali.