Mogol e Al Bano con l'Antoniano per la cucina Unesco

Foto: La Presse

Luigi Frasca 16 settembre 2025 a

Giovedì 18 settembre alle ore 12:00, si terrà a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano 27), la presentazione dell’iniziativa “Vai Italia”, per il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità.

Saranno presenti Mogol e Al Bano, insieme al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in collegamento dal Sudafrica, al direttore dell’Antoniano Frate Giampaolo Cavalli e al produttore musicale Fio Zanotti.

Introdurrà il Sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi.