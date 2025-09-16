Mogol e Al Bano con l'Antoniano per la cucina Unesco
Luigi Frasca
Giovedì 18 settembre alle ore 12:00, si terrà a Roma, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (via del Collegio Romano 27), la presentazione dell’iniziativa “Vai Italia”, per il riconoscimento della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità.
Saranno presenti Mogol e Al Bano, insieme al Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, in collegamento dal Sudafrica, al direttore dell’Antoniano Frate Giampaolo Cavalli e al produttore musicale Fio Zanotti.
Introdurrà il Sottosegretario di Stato alla cultura Gianmarco Mazzi.