Ascolti tv, vola il Tg1 per la diretta dei funerali di Baudo. Bene La Ragazza alla Pari

Marco Zonetti 21 agosto 2025





Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 Ho Fatto 13! – I Festival di Pippo Baudo conquistare una media di 1.683.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale5 La Ragazza alla Pari ha invece siglato 1.583.000 spettatori con uno share del 15.7%. Su Rai2 la replica del primo episodio della quinta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini ha coinvolto 912.000 spettatori pari al 6.6%. Su Italia1 il telefilm Chicago Med ha segnato 909.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Sweet Country ottiene 216.000 spettatori (2%). Su Rete4 Zona Bianca con Giuseppe Brindisi raduna una media di 601.000 spettatori (5.5%). Su La7 La Torre di Babele con Corrado Augias segna 479.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 il film Il Tempo delle Mele intrattiene 233.000 spettatori (1.9%). Sul Nove EX si aggiudica una media di 364.000 spettatori con il 3%.

In access prime time, su Rai1, Techetechetè raccoglie 2.501.000 spettatori (16%), battuto da Canale5 che, con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti affiancato da Samira Lui conquista 4.133.000 spettatori pari al 26.3%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa con Amadeus diverte 466.000 spettatori con il 3.0%.

Per l'approfondimento: su Rete4 4 di Sera News con Costanza Calabrese ha informato 741.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 639.000 spettatori e il 4% nella seconda parte; su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha ottenuto 1.053.000 spettatori (6.6%).