"Azzurro Storie di Mare": Rai 1 vince la sfida del preserale estivo con il programma di Convertini

Un risultato che sorprende e insieme conferma una tendenza: Rai 1, con il debutto della quinta stagione di Azzurro Storie di Mare, conquista la fascia preserale di sabato 5 luglio, registrando 1.059.000 spettatori e il 13,3% di share. Un dato significativo, specie considerando l’orario – dalle 17:56 alle 18:38 – storicamente debole e spesso affidato a repliche. Il programma, ideato e condotto da Beppe Convertini, ha messo al centro le storie autentiche della Sicilia, offrendo un racconto sobrio e identitario. È proprio questo il punto di forza: Azzurro riesce a coniugare la valorizzazione del territorio con una narrazione televisiva misurata, lontana dagli eccessi e dalle urgenze tipiche di certi format contemporanei.

Il successo del programma appare ancora più evidente se confrontato con i risultati della settimana precedente: Linea Blu Discovery si era fermato a 848.000 spettatori e il 10,8% di share. Anche lo storico Linea Blu, trasmesso lo stesso giorno alle 14:00, ha raggiunto un buon 13,1% di share, ma con il forte traino del TG1. Il dato di Azzurro, invece, si impone senza supporti promozionali forti, segno di una fidelizzazione autonoma. Non si tratta di un exploit isolato. Fin dal 2021 il programma ha mostrato una sorprendente costanza di rendimento, con share spesso sopra il 20% nelle edizioni domenicali. Anche nelle collocazioni meno favorevoli, come il sabato a mezzogiorno, Azzurro ha mantenuto numeri solidi, dimostrando flessibilità e forza del format.

Il merito va anche alla visione editoriale del direttore del daytime Angelo Mellone, che ha scelto di puntare su contenuti autentici, lontani dai linguaggi social e dalle imitazioni dei format digitali. Lo stesso approccio si ritrova in altri programmi estivi come Estate in Diretta e Linea Verde Sentieri, anch’essi premiati da ascolti consistenti e da un pubblico sempre più attento alla qualità. In un panorama televisivo spesso dominato da prodotti gridati o artefatti, Azzurro Storie di Mare emerge come esempio di un racconto rispettoso e genuino. Una televisione di servizio, che parla al Paese reale. E il pubblico, numeri alla mano, ha dimostrato di saperla riconoscere e premiare.